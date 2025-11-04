General Pico envió más de 11 toneladas de residuos electrónicos a Córdoba para su disposición final

La Municipalidad de General Pico concretó un nuevo envío de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) hacia la provincia de Córdoba, con el objetivo de garantizar su tratamiento y disposición final segura. En total, se trasladaron 11.000 kilos de materiales recolectados tanto en las dos estaciones de transferencia de la ciudad como a través del Punto Verde Móvil, que recorre los distintos barrios.

La iniciativa forma parte de una política ambiental sostenida que busca evitar el impacto negativo de los componentes tóxicos presentes en este tipo de desechos, que, si se manipulan o eliminan de manera inadecuada, pueden contaminar suelos y aguas. Con este trabajo, el municipio procura impedir que estos residuos terminen en canales de desagüe o caminos vecinales, promoviendo una ciudad más limpia y sustentable.

La directora general de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Melina Medus, destacó la continuidad del programa:

“Esta es una campaña que se realiza de forma sostenida e ininterrumpida desde hace más de diez años en nuestra ciudad. Es una política pública llevada adelante con muchísimo esfuerzo por parte del municipio”, señaló.

Medus informó además que esta fue la segunda partida enviada en lo que va del año, y que el volumen total ya supera las 20 toneladas. “A este ritmo creemos que va a haber una tercera, dada la magnitud de lo que se sigue recepcionando”, anticipó.

La funcionaria atribuyó el crecimiento del programa a las acciones permanentes de concientización: “Mucho tienen que ver las campañas educativas y de sensibilización sobre el cuidado del ambiente, tanto en escuelas como en medios locales. Aprovechamos esas instancias para recordar a la comunidad que utilice los servicios que brinda el municipio”.

Finalmente, explicó que los materiales se trasladan a Córdoba porque no existen en La Pampa operadores habilitados para el tratamiento de residuos peligrosos.

“Desde hace muchos años trabajamos con la empresa ProGEAS, que se encarga específicamente de la gestión de estos elementos. No los desarmamos en Pico porque no contamos con operadores locales que puedan hacerse cargo del rezago, por lo cual recurrimos a empresas autorizadas. Entendemos que es la mejor manera de reducir el impacto ambiental”, concluyó Medus.